Im Stausee Ottenstein soll man wegen Blaualgen derzeit nicht baden

Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, können Gifte bilden. Für Hunde sind diese tödlich. Beim Menschen können sie in größeren Mengen, Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall oder Hautausschläge auslösen.

Vom Baden im Stausee Ottenstein im Waldviertel wird derzeit abgeraten. Grund ist eine vermutete Massenvermehrung von Cyanobakterien (umgangssprachlich Blaualgen), heißt es in einem Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Zwettl. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) hat eine Untersuchung auf Toxine veranlasst. Da bei einer Massenvermehrung von Cyanobakterien eine Gesundheitsgefährdung anzunehmen ist, wird bis zum Vorliegen der Resultate mittels Schildern vom Baden abgeraten.

Untersucht wurde das Wasser an der EU-Badestelle bei der Ruine Lichtenfels in Zwettl. Der Brief wurde am Freitag auf der Webseite der Stadtgemeinde veröffentlicht. Cyanobakterien können der Ages zufolge Gifte bilden, die für Hunde tödlich sein können: „Werden von Menschen größere Mengen Wasser verschluckt oder gelangen sie in die Atemwege, können Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall, Hautausschläge, Kollaps oder Lähmungserscheinungen auftreten. Eine Aufnahme von Cyanotoxinen durch die Haut ist unwahrscheinlich, es kann aber zu Hautreizungen, Entzündungen oder allergischen Reaktionen kommen.“ Als schwerwiegendere gesundheitliche Folgen können Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen und Leberschäden auftreten. (APA)