15-Jähriger in Auto flüchtet in Graz mit 180 km/h vor Polizei

Die Polizei lieferte sich in Graz eine Verfolgungsjagd mit einem 15-Jährigen.

Am Samstag kam es in den Morgenstunden in Graz zu einer Verfolgungsjagd.

In Graz hat sich ein 15-Jähriger am Samstag in den frühen Morgenstunden eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche raste mit einem Pkw und ohne Führerschein teilweise mit 180 km/h durch die Stadt und verursachte dabei einen Verkehrsunfall, bei dem jedoch niemand verletzt wurde. Zwei Polizeistreifen konnten den jungen Mann schließlich einkesseln.

Bei seinem Versuch, per Retourgang zu flüchten und touchierte er dann ein Polizeiauto. Der Jugendliche wurde schlussendlich festgenommen werden, hieß es in einer Aussendung. (APA)