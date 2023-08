20-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Seestadt Aspern

Ein 20-jähriger Mann ist bei einem Badeunfall gestorben. Auch ein Großeinsatz mit mehreren Tauchern half nichts.

In der Seestadt Aspern in Wien-Donaustadt ist am Freitagabend ein 20-Jähriger bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete, war der Mann zuvor rund eine Stunde vermisst worden. Freunde alarmierten die Einsatzkräfte zum Badesee. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos, der Wasserpolizei sowie Berufsrettung und Berufsfeuerwehr starteten daraufhin eine großangelegte Suchaktion.

Nach etwa einer Stunde konnten Feuerwehrtaucher den Vermissten bergen und an die Rettungskräfte übergeben, Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. „Eingeleitet wurde der Einsatz durch einen Notruf, dass eine Person nicht mehr aus dem Wasser komme“, hieß es am Freitag von vonseiten der Berufsrettung.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass von keinem Fremdverschulden auszugehen war und der Mann, der sich unbemerkt von seiner Freundesgruppe entfernte, im Wasser verunglückt war. Aufgrund der großen Zahl an Schaulustigen während des Einsatzes mussten weitere Beamte der Bereitschaftseinheit hinzugezogen werden. (APA)