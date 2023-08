Wien gibt Auftakt zur U2-Verlängerung zum Wienerberg

Ab 2028 wird vom Matzleinsdorfer Platz die U-Bahn auch in Richtung Süden gebaut. Fertig werden sollen die zwei neuen Stationen bis 2035.

Der Ausbau der U-Bahn in Wien schreitet voran, wenn auch - wie zuletzt bei der U2 - mit Verzögerungen. Während die Wiener weiterhin bis September 2024 warten müssen, bis die U2 zwischen Schottentor und Karlsplatz wieder fährt, nimmt die Planung für die Verlängerung dieser Linie in Richtung Süden Fahrt auf. Am Montag gaben die Stadträte Ulli Sima und Peter Hanke den Auftakt für die Fortführung der U2 vom Matzleinsdorfer Platz bis zum Wienerberg. Baustart für die 2,2 Kilometer lange Strecke ist 2028, in Betrieb soll der Streckenabschnitt zwischen 2032 und 2035 gehen.

Geplant sind zwei neue U-Bahnstationen, Gußriegelstraße und Wienerberg. Vor allem erstere habe ein großes Einzugsgebiet, 30.000 Menschen leben in unmittelbarer Umgebung, sagte Planungsstadträtin Sima. Beim Wienerberg kommen noch einmal 10.000 Wiener dazu, plus eine hohe Anzahl an arbeitenden Menschen. Die bessere Anbindung des Süden Wiens soll zudem die am meisten frequentierte Linien U6 sowie die U1 entlastet werden. Auskunft über die Kosten des Projekts wollte Finanzstadtrat Hanke nicht geben. Die 2020 mit dem Bund vereinbarte Summe habe mit einer Valorisierung von 2,5 Prozent gerechnet, „seitdem hat sich die Welt massiv verändert, mit Krieg, Energiekrise und Inflation.“ Er könne noch keine konkrete Zahl nennen, „was es am Ende kostet, denn diese Zahl wäre wohl nicht die Richtige“, sagte Hanke.

Busse werden neu organisiert

Wenn die neuen U-Bahnstationen fertig sind, soll auch die komplette Busplanung neu organisiert und „zu den Stationen hinzentriert“ werden, sagte Sima. Verkehrsberuhigende Maßnahmen, Radinfrastruktur, Begrünung und Kühlung würden ebenfalls berücksichtigt.

Insgesamt werden bei dem Projekt U2/U5 rund elf Kilometer U-Bahn-Tunnel und zwölf neue Stationen gebaut. Die Bauarbeiten für die Verlängerung der U2 bis zum Matzleinsdorfer Platz und für die U5 zwischen Karlsplatz und Rathaus sowie bis zur ersten neuen U5-Station Frankhplatz laufen bereits. Im April gab die Stadt bekannt, dass die aktuelle Sperre der U2 zwischen Schottentor und Karlsplatz, nicht wie geplant im September 2023, sondern erst ein Jahr später aufgehoben werde. Weitere Verzögerungen gebe es derzeit aber nicht, versicherte Hanke. Bis 2026 soll demnach die neue U5 vom Frankhplatz bis zum Karlsplatz fahren, die Verlängerung bis nach Hernals ist etwa bis 2032 geplant. 2028 soll die vorläufige Endhaltestelle der U2, Matzleinsdorfer Platz fertig sein.

