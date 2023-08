Oberösterreich genehmigt Abschuss eines zweiten Wolfes

Das Tier habe sich einer Siedlung genähert und sich selbst nach zweimaliger Vergrämung nicht entfernt. In der Steiermark werden 200 Schafe vermisst. Eine Wolfsverordnung ist seit dem Frühjahr in Arbeit.

Das Land Oberösterreich hat am Dienstag einen zweiten Wolf zum Abschuss freigegeben. Es handle sich um einen Risikowolf im Mühlviertel, der sich trotz zweimaliger Vergrämung in Siedlungsnähe aufhalte. Damit seien die Voraussetzungen der seit 1. Juli gültigen Wolfsmanagementverordnung des Bundeslandes gegeben, das Tier zu töten, informierte Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP).

Innerhalb von zwei Wochen sei im August zweimal ein Wolf in Unterweißenbach gesichtet und vergrämt worden. Zuletzt am 26. August gegen 21.30 Uhr in einem Innenhof eines landwirtschaftlichen Anwesens, teilte die Landesrätin weiter mit. „Die zweite Vergrämungsmaßnahme zeigt uns klar und deutlich: Der Wolf hat die Scheu vor dem Menschen verloren. Wer also die Annäherungen des Wolfes in Unterweißenbach verharmlost, spielt mit der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürgern“, meinte sie. Daher wurde das Tier als Risikowolf für den Menschen eingestuft und der Abschuss für die kommenden vier Wochen in einem Zehn-Kilometer-Radius von Unterweißenbach (Bezirk Freistadt) genehmigt.

200 vermisste oder tote Schafe in der Steiermark

Erst vergangene Woche, am 21. August, wurde ein Wolf am Dachstein zum Abschuss freigegeben, nachdem zwei Wolfsbeauftragte neun tote und zwei verletzte Schafe am Dachstein-Plateau gefunden hatten. Das Rissbild sei eindeutig gewesen. Wegen der hohen Anzahl an getöteten Nutztiere sei ein zweiter sogenannter Schadwolf wahrscheinlich. DNA-Analysen werden derzeit ausgewertet, sollte sich der Verdacht bestätigen, sei eine weitere Abschussgenehmigung zu erwarten, hieß es aus dem Büro der Landesrätin.

Mehrere steirische Schafbauern haben jedenfalls am vergangenen Wochenende ihre Tiere einen Monat früher als geplant vom Dachsteinplateau wegen der vielen Risse abgetrieben, bestätigte Gerhard Fallent von der Initiative „Wolf Stopp“ entsprechende Medienberichte am Dienstag. Er sagte, dass rund 200 Ramsauer Schafe am Plateau tot seien oder vermisst werden.

Steirische Wolfsverordnung in Arbeit

In den kommenden Tagen wollen die Landwirte noch einmal hinauf, um weiter nach ihnen zu suchen. Doch allein am vergangenen Wochenende seien zehn neue Schafskadaver gefunden worden. Wenn durch die DNA-Analysen Wolfsrisse betätigt werden, kann das Tier derzeit auf steirischer Seite des Dachsteins aber nicht abgeschossen werden, weil eine entsprechende Verordnung erst in Ausarbeitung ist. Fallent kritisierte, dass das zu lange dauere. In Niederösterreich hätte man nur fünf Wochen dafür gebraucht und die Steiermark habe wegen mehreren Verordnungen in anderen Bundesländern ohnehin nur eine „Abschreibübung“.

Die insgesamt rund 200 fehlenden Schafe seien entweder bereits gerissen worden, oder sie wurden von den Wölfen zu Tode gehetzt. Sie könnten auch so gestresst sein, dass sie sich selbst beim Lockruf des Bauern nicht aus ihrer Deckung trauen und so wohl nicht gefunden werden. Die steirische Wolfs-Verordnung ist seit dem Frühjahr in Arbeit. Bis ein Entwurf der Expertenkommission die öffentliche Begutachtung durchlaufen habe und die Verordnung nach dem Fristenlauf in Kraft tritt, dürfte der Sommer aber vorbei sein, hieß es Ende Juni seitens des Landes Steiermark. (APA)