In Oberösterreich etwa ist im Mai ein 20-Jähriger bei einem Badeunfall im Ausee ertrunken. APA/Team Fotokerschi/Bayer

Seit Jahresbeginn sind in Österreich bereits mehr Menschen ertrunken als im gesamten vergangenen Jahr. Gründe sind unter anderem entfallene Schwimmkurse während der Coronapandemie.

Seit Jahresbeginn sind bis einschließlich 29. August bereits 45 Menschen in Österreich ertrunken. Diese Zahl teilte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) auf Anfrage der „Presse“ am Mittwoch mit. Das sind deutlich mehr als in den ersten acht Monaten 2022.