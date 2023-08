Die Rathaus-Kommission hat ihre Beweisaufnahme beendet. Für die von der SPÖ vermutete „Verschwörung“ der ÖVP fand sich am letzten Zeugen-Tag kein Beleg.

Besonders angriffslustig ist am Mittwoch keine politische Fraktion mehr. Es ist der letzte Tag, an dem noch Auskunftspersonen (Zeugen) befragt werden. An einen Paukenschlag glaubt niemand mehr. Hinter vorgehaltener Hand heißt es immer wieder: „Das Geld ist ja zurückbezahlt worden.“