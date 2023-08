Mann dreimal umgefahren: 36-Jähriger wegen Mordversuchs vor Gericht

Die beiden betrunkenen Männer begannen beim Kartenspielen zu streiten. Der Angeklagte dürfte sich danach ins Auto gesetzt und, als der 50-Jährige die Straße betrat, aufs Gas gestiegen sein. Er bestreitet eine Morabsicht.

Gegen einen 36-Jährigen ist am Donnerstag in Linz der Prozess wegen Mordversuchs eröffnet worden. Er soll in Schwertberg (Bezirk Perg) absichtlich mit einem SUV einen 50-Jährigen dreimal umgefahren haben soll. Das Opfer erlitt Brüche an den Beinen und Prellungen. Mit jeder Attacke dürfte der Angeklagte das Tempo erhöht haben, die Kollisionsgeschwindigkeiten betrugen 25, 40 und 50 km/h. Bisher konnte er sich nur an einen Streit mit dem Opfer, ein langjähriger Freund, erinnern.

Der Angeklagte war nach zehn Gespritzten und vier oder fünf Stamperl Schnaps am 9. Februar gegen 18 Uhr in ein Lokal zum Karten spielen gefahren. Ein Bekannter habe sich eingemischt und darüber gerieten die beiden alkoholisierten Männer aneinander, worauf der Wirt die Streithähne vor die Tür setzte.

„Wie eine Puppe“ durch die Luft geschleudert

Darauf stieg der mutmaßliche Täter in seinen zwei Tonnen schweren Wagen und dürfte gewartet haben, bis der 50-Jährige die Straße betrat. Der Fahrer soll dann aufs Gas getreten sein und touchierte den Fußgänger. Anschließend habe er das Auto zurückgesetzt und nahm einen zweiten Anlauf. Mit Tempo 40 soll er diesmal den Mann erwischt haben, der auf den Boden geschleudert wurde. Das Opfer versuchte darauf, sich hinter Mülltonnen in Sicherheit zu bringen. Doch der 36-Jährige habe nicht locker gelassen und fuhr frontal mit 50 km/h auf die Tonnen zu, schilderte die Staatsanwältin, was in knapp fünf Minuten auf der Straße passierte.

Der 50-Jährige wurde durch den Aufprall zehn Meter „wie eine Puppe“ durch die Luft geschleudert und prallte gegen eine Hausmauer, gab eine Augenzeugin zu Protokoll. Damit sei immer noch nicht genug gewesen. Der 36-Jährige dürfte laut Anklage noch vorgehabt haben, den am Boden Liegenden zu überfahren, allerdings verhinderte dies eine Zeugin. Die Frau, der er offenbar ein „Schleich dich“ zurief, blieb bei dem Schwerverletzten. Einige Stunden später wurde der Angeklagte daheim von der Polizei verhaftet.

Angeklagter: „Wir haben uns vorher nie gestritten“

„Es muss etwas gewesen sein, aber ich weiß nicht was“, meinte er vor dem Geschworenengericht. Er könne sich nur „an Bilder erinnern“, eines mit einer Mülltonne. Dass er dreimal den 50-Jährigen attackiert und dabei „Ich bring dich um“ gerufen habe, dazu sagte er nichts. „Er ist ja mein Freund, wir haben vorher nie gestritten, ich kenn ihn schon so lang“, meinte er unter Tränen.

Mit mehreren Beinbrüchen und Prellungen kam dieser Freund ins Spital und musste operiert werden. Er saß mehrere Wochen mit zwei Gipsbeinen im Rollstuhl. Ob der selbstständige Maler seinen Beruf wieder ausüben könne, sei noch offen. Er sei geschockt und könne daher nicht bis ins Detail sagen, was am 9. Februar geschehen sei, sagte das Opfer, das noch das rechte Bein nach sich zieht, der Richterin. Nie sei er mit dem Angeklagten aneinandergeraten. „Er kam ab und zu auf ein Garagenbier“ oder er habe ihn auch öfters im Lokal getroffen, so wie am besagten Abend.

Nach dem Streit sei das Opfer auf der Straße noch auf den Wagen des Freundes zugegangen, weil er den Streit über das Kartenspiel beilegen wollte. Doch dazu kam es nicht. In rund zwei Meter Entfernung zu dem SUV sei das Auto plötzlich durchgestartet, berichtete er. Er sei weggelaufen, wurde aber seitlich am Fuß erwischt. Danach habe er ihn noch zweimal frontal angefahren.

Keine Mordabsicht

Der Verteidiger erklärte, das Ganze sei „einfach furchtbar, an den Taten selber ist nichts zu beschönigen“. Aber Mordabsichten habe sein in Rage gewesener Mandant gegenüber dem Freund, den er seit 20 Jahren kenne, keine gehabt. Wohl aber gebe er in der Sache eine absichtlich schwere Körperverletzung zu. Die Erinnerungslücken an den Vorfall erklärte der Rechtsanwalt damit, dass es wohl zu einem Zusammenspiel von Alkohol und Tabletten gekommen sei. Sein Mandant habe sich im Februar wegen seiner Alkoholsucht in Therapie befunden. Am Tag vor dem Vorfall will er die doppelte Medikamentendosis eingenommen haben. Zum Tatzeitpunkt hatte der Mann, der laut Richterin bereits neunmal einschlägig wegen Körperverletzung (in alkoholisiertem Zustand) verurteilt wurde, 1,6 Promille und war zurechnungsfähig. (APA)