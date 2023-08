Den Angeklagten wird vorgeworfen, Bewohner des Heims gequält, vernachlässigt und sexuell missbraucht zu haben. Sie fassten 18 Monate bis dreieinhalb Jahre Haft aus.

Im erneuten Prozess um die Causa Pflegeheim Kirchstetten (Bezirk St. Pölten-Land) am Landesgericht St. Pölten sind am Donnerstag die Strafen für drei von vier ursprünglich Angeklagten erhöht worden. Die früheren Mitarbeiter der Einrichtung fassten 18 Monate bis dreieinhalb Jahre Haft aus. Den ehemaligen Pflegekräften wurde vorgeworfen, Bewohner des Heims gequält, vernachlässigt und sexuell missbraucht zu haben.

Gerichtlich behandelt wurden nach einer teilweisen Aufhebung der drei Schuldsprüche von 2021 durch den Obersten Gerichtshof (OGH) vorerst nur die bereits rechtskräftigen Feststellungen. Die übrigen Vorwürfe, die die Angeklagten erneut bestritten, wurden vom Schöffengericht letztlich ausgeschieden. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt weiter behandelt. Die neuerlichen Entscheidungen vom Donnerstag sind nicht rechtskräftig.

Richter: Taten „zutiefst verabscheuungswürdig“

Der vorsitzende Richter bezeichnete die Handlungen als „rücksichtslos, besonders widerwärtig und zutiefst verabscheuungswürdig“. Die Beschuldigten - zwei Männer und eine Frau - hätten die Taten nicht nur gesetzt, sondern sich über die Betroffenen „auch lächerlich gemacht“.

Das ursprünglich angeklagte Quartett wurde im Februar 2021 zu bedingten Haftstrafen im Ausmaß von zwölf bis 18 Monaten verurteilt, zwei Personen erhielten auch Geldstrafen. Die Strafe der vierten Angeklagten wurde vom Oberlandesgericht Wien im Mai von einem Jahr bedingt auf zwei Jahre unbedingt erhöht. Dieser Fall war nun nicht mehr Gegenstand des Verfahrens.

OGH: Mängel in der Urteilsausfertigung

Das Quartett war ab September 2020 wegen Quälens oder Vernachlässigens sowie sexuellen Missbrauchs wehrloser oder psychisch beeinträchtigter Personen und wegen Körperverletzung im Zentrum eines Prozesses in St. Pölten gestanden. Es soll als Pfleger bzw. Pflegehelfer von März bis Oktober 2016 alte Menschen unter anderem geschlagen und beschimpft sowie die hilflosen Bewohner gequält und zu heiß geduscht haben. Die Vorwürfe basierten im Wesentlichen auf Anzeigen von zwei damaligen Kolleginnen und Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe, in der sich die Beschuldigten in äußerst herabwürdigender Weise über Heimbewohner ausgetauscht hatten.

Im Mittelpunkt des Verfahrens standen am Donnerstag die letztlich ausgeschiedenen vereinzelten Vorwürfe in der sehr umfassenden Causa - „Nebenschauplätze“, wie es der vorsitzende Richter ausdrückte. Grund dafür war, dass der OGH im März nach einer Nichtigkeitsbeschwerde der Verteidigung in einer Entscheidung Mängel in der Urteilsausfertigung festgestellt hatte.

Die drei Beschuldigten kamen bei der Neuauflage wenig zu Wort. Umfassend verlesen wurden vielmehr ihre Aussagen vom Prozessbeginn im September 2020. Die beiden Verteidiger strichen hervor, dass ihre Mandanten aufgrund der langen Verfahrensdauer sehr belastet seien. Dem pflichteten die Beschuldigten bei, berichtet wurde von psychischen Problemen. Hinsichtlich der Vorwürfe wurde von der 55-jährigen Drittangeklagten weiterhin eine Intrige geortet: „Das ist alles gelogen.“ Man sei - auch medial - „von Anfang an verurteilt worden“. (APA)