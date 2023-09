Medikamente: Warum erneute Engpässe programmiert sind

Pharmafirmen wird für ihre Medikamente künftig noch weniger bezahlt als bisher. Österreich verliert auf dem internationalen Markt an Bedeutung und könnte bei der Belieferung nachrangig behandelt werden.

Imago / Florian Gaertner/photothek.de

Die ab Oktober geltenden Preissenkungen bei gängigen Arzneimitteln machen Österreich zu einem zunehmend unattraktiven Markt für globale Hersteller. An dieser Vorgehensweise hagelt es scharfe Kritik.

Es klingt kompliziert, ist aber keine Raketenwissenschaft: das Preisband, das in Österreich die Preise der Medikamente regelt, die von den Krankenkassen übernommen werden. Bei denen Patienten also nur die Rezeptgebühr von 6,85 Euro bezahlen. Im Oktober tritt das neue Preisband in Kraft und sieht vor, dass der Höchstpreis eines von den Kassen übernommenen Arzneimittels maximal 20 Prozent über dem des günstigsten Arzneimittels mit dem gleichen Wirkstoff liegen darf. Bisher waren es 30 Prozent.