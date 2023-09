Kinderschutz: Große Worte, kleine Erfolge

Auf die Aufregung um Fälle wie dem Teichtmeisters folgte ein, so schien es, großer Schlag in Sachen mehr Kinderschutz, bessere Missbrauchsprävention. Was wurde aus den großen Ankündigungen der Regierung?

Der Anlass waren mehrere schwere Fälle: Sporttrainer, denen schwerer Missbrauch vorgeworfen wurde. Ein Pädagoge, der in Wien Kindergartenkinder missbraucht haben soll, dann der Fall Florian Teichtmeister, der am Dienstag wegen Besitzes und Herstellung digitaler Missbrauchsdarstellungen vor Gericht stehen soll.