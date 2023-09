„Wir müssen auch die Nachtseite der Forschung zeigen“

Es gibt eine latente Angst, die Kontrolle zu verlieren: gegenüber der KI, die uns quasi das Menschsein abspricht, aber auch in Bezug auf das, was ein Nationalstaat bewirken kann innerhalb des komplexen Gebildes der EU. Darüber hinaus in den geopolitischen Spannungen zwischen China und USA, oder hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Früher hat die Religion, dann die Wissenschaft Orientierung gegeben. Eine Orientierung zu geben für eine pluralistische Gesellschaft, ist heute ein Ding der Unmöglichkeit. Und was soll uns die Wissenschaft sagen? Etwas über den Beginn des Universums und wie viele tolle Dinge das James-Web-Teleskop entdecken kann – aber das ist noch kein Orientierungswissen.