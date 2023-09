„Overtourism“ in Hallstatt: „Der Doomsday naht“

Bürgermeister Alexander Scheutz (r.) und Friedrich Idam von der Bürgerliste sind sich trotz Differenzen in einem Punkt einig: Es ist zu viel los in Hallstatt.

Bürgermeister Alexander Scheutz (r.) und Friedrich Idam von der Bürgerliste sind sich trotz Differenzen in einem Punkt einig: Es ist zu viel los in Hallstatt. Hoermandinger Simon

Seit Jahren ächzt Hallstatt unter den Touristenmassen, jetzt scheint der Kipppunkt erreicht. Beim Lokalaugenschein der »Presse am Sonntag« zeigen sich die wahren Auswüchse des »Overtourism«.

Wer sich dieser Tage auf den Weg nach Hallstatt macht, könnte meinen, zu einem Festival zu fahren. Beim Lokalaugenschein der „Presse“ am Mittwoch sind bereits alle Parkplätze zu Mittag belegt, schon etliche Kilometer vor der Ortseinfahrt parken Pkw zum Teil illegal und abenteuerlich. Am Straßenrand pilgern die Massen dennoch frohen Mutes Richtung Zentrum. Sie alle haben ein Ziel: den berühmten Hallstätter „Fotospot“ mit Blick auf die Kirche und den See.