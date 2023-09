Vorarlberg: Landwirt nach Absturz auf Alpe in Krankenhaus gestorben

Der 55-Jährige stürzte bei Düngearbeiten mit seinem Fahrzeug über einen Steilhang ab. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen.

Jener 55-jähriger Mann, der am Freitagmittag bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einer Alpe bei Fontanella (Bez. Bludenz) schwer verunglückt war, ist am Samstagvormittag seinen Verletzungen erlegen. Der Landwirt war mit seinem Gefährt über eine Böschung abgestürzt und aus der Fahrerkabine geschleudert worden. Am Unfallort wurde er noch durch Alphelfer wiederbelebt und mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Der 55-Jährige war zur Mittagszeit mit einem landwirtschaftlichen Spezialfahrzeug, an das ein Güllefass angehängt war, dabei gewesen, eine Alpwiese auf der Alpe Fatnella zu düngen. Beim Zurücksetzen geriet der Anhänger über einen steilen Hang. In der Folge stürzte das Gespann ab und überschlug sich dabei mehrfach, so die Polizei. (APA)