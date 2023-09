Landesweit plant die Bewegung mehrere Protestaktionen. Am Montag waren der Schwarzenbergplatz in Wien sowie die Innstraße in Innsbruck betroffen.

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation nehmen den Schulbeginn zum Anlass, um wieder vermehrt auf Österreichs Straßen für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Am Montag haben sie den Frühverkehr zunächst am Schwarzbergplatz in Wien und auf der Innstraße in Innsbruck lahmgelegt. Auf der Plattform X (vormals Twitter) kündigten sie auch Proteste in Graz, Klagenfurt und Wels sowie eine „Septemberwelle“ an. Die Bewegung fordert die Regierung abermals dazu auf, die Empfehlungen des Klimarates umzusetzen.

Wie es seitens der Innsbrucker Polizei hieß, marschierten circa 15 Personen auf der Innstraße in Richtung Westen. Laut ÖAMTC würden sich die Verzögerungen auf einen Kilometer beschränken. Es werde allerdings Anzeigen geben, kündigte ein Polizeisprecher an. Nach einer dreiviertel Stunde wurde die Aktion von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Innsbruck bei der Innbrücke selbstständig aufgelöst. Auch in Wien war der Protest nach etwa einer halben Stunde zu Ende, sagte Polizeisprecher Mattias Schuster. (APA/Red.)