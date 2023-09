Nach Berichten über sexuelle Übergriffe kooperiert die Vienna Club Commission mit der Initiative „Rettungsanker“ der Stadt Wien. Mitarbeiter sollen sensibilisiert werden.

„Es gibt einen Harvey Weinstein im Wiener Techno. Also nicht nur einen, aber einen, wo es Beweise gibt.“ Mit diesen Worten auf Instagram wurde diesen Sommer das losgetreten, was unter der Bezeichnung #technometoo für gehöriges Rumoren in der Wiener Clubszene sorgte. Eventveranstalterin Federica Ferková bezog sich dabei auf ein Gerichtsverfahren gegen einen bekannten Booker, der des sexuellen Übergriffs und der Körperverletzung an einer Kollegin schuldig gesprochen wurde – aber auch nach dem rechtskräftigen Urteil im März wieder im Clubbetrieb gearbeitet haben soll.

Auf einen Aufruf Ferkovás folgten zahlreiche Berichte über sexualisierte Übergriffe und Gewalt in der Wiener Technoszene. Das Partykollektiv „Hausgemacht“, das Ferková mitgründete und unter anderem für seine sexpositiven Partys bekannt ist, kündigte daraufhin öffentlich die Zusammenarbeit mit fünf bekannten DJs und Partyveranstaltern auf.

Die Welle der Empörung ist auch an der Stadt Wien nicht spurlos vorübergegangen. Diese will nun das Thema Gewaltschutz noch stärker in der Clubszene verankern. Wie Frauenstadträtin Kathrin Gaal und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) am Montag verkündeten, kooperiert dazu die Initiative „Ich bin dein Rettungsanker“ mit der Vienna Club Commission. Für Mitarbeiter von interessierten Clubs und Veranstaltern werden Schulungen zum Thema sexuelle Belästigung angeboten, sie sollen dadurch konkrete Handlungsoptionen lernen, um Betroffene unterstützten zu können.

„Es muss selbstverständlich sein, dass Frauen ein Konzert oder eine Party besuchen und unbeschwert genießen können. Es muss selbstverständlich sein, dass ein Nein ein Nein ist“, sagte Gaál. Mit der Teilnahme bei der Kampagne „Rettungsanker“ würden Lokale signalisieren, dass sexuelle Belästigung bei ihnen nicht toleriert werde. Neben den Schulungen soll mit Videos, Plakaten und Flyern auf die Kampagne aufmerksam gemacht werden.

In einigen Clubs – nach dem Volksgarten ist nun auch das U4 dabei – gibt es bereits eine Zusammenarbeit mit dem „Rettungsanker“, einer Aktion des Frauenservice Wien. Die Initiative wurde am Donauinselfest 2018 gestartet, auch in Bädern oder bei den Wiener Linien ist man seitdem aktiv. Im Rahmen der Kampagne wurden bisher 1500 Menschen geschult.

Forderungen an Politik

Schulungen für Club-Mitarbeiter dürfte nicht allen in der Clubszene reichen. So wollen die Vereine IG Club Kultur, das Kollektiv für Awareness Arbeit sowie das feministische DJ-Netzwerk EAT am Dienstag ihre Forderungen an Politik, Verwaltung und die Szene selbst präsentieren. „Die veröffentlichten Fälle sind nur die Spitze des Eisbergs und zeigen die Notwendigkeit eines strukturellen Wandels auf“, heißt es in einer Aussendung.

Auch andere Initiativen versuchen, gegen sexuelle Übergriffe im Nachtleben vorzugehen. So können sich etwa Betroffene mit der Phrase „Ist Luisa hier?“ unauffällig an Barpersonal von teilnehmenden Lokalen wenden, wenn sie sich bedroht fühlen. Die deutsche Initiative ist in Österreich jedoch noch nicht überall verbreitet. Meist wird mit einem Sticker darauf aufmerksam gemacht, ob ein Lokal teilnimmt.

(twi)