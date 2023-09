Rosenkavalier auf Augenhöhe

„Der Rosenkavalier“ wird ab 7. September an vier aufeinanderfolgenden Abenden jeweils um 19.30 Uhr aufgeführt. Die Vorstellungen finden bei Schönwetter vor der Bergkirche in Rodaun statt. Bei Schlechtwetter wird in das Kulturzentrum Perchtoldsdorf gewechselt. Der Preis pro Karte beträgt 26€ (www.rosenkavalier.at). Im Anschluss an die „Rosenkavalier“-Aufführungen folgt als zweites Theaterstück Shakespeares „Sommernachtstraum“.