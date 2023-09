Donauturm: Weiterdrehen ungewiss

Das Café am Wiener Donauturm steht wegen technischer Defekte still.

Wien. Wien hat fast ein Wahrzeichen verloren. Bzw. natürlich nicht das Wahrzeichen an sich, der Donauturm steht ja noch, teilweise dreht er sich auch noch, aber zumindest das, was ihn lang zu einem Must-Visit für Wien-Besucher gemacht hat: das sich drehende Café.

Auf der Website ist noch vom „Panorama-Dreh-Kaffeehaus“ die Rede, auch der Kaffeehausbetrieb läuft noch weiter, aber es steht still, seit ein Gewitter vor gut drei Wochen das Getriebe so beschädigt hat, dass es vorerst nicht repariert werden kann. Denn das System ist alt, Ersatzteile sind nicht verfügbar.

Schließlich waren die beiden Dreh-Restaurants, heute Café und Restaurant, schon 1964, bei der Eröffnung des Turms, eine Sensation: damals das erste Restaurant (auf zwei Ebenen) mit sich drehender Glasfassade und, je nach Wetter, Blick in eine Ferne von bis zu 80 Kilometern. Angetrieben von Elektromotoren, mit einem Tempo von 26 bis 52 Minuten für eine volle Umdrehung, sind die beiden Drehebenen getrennt. Und so dreht sich die Restaurantebene auf 170 Metern nun weiter, während im Café auf 160 Metern Stillstand herrscht. Wie lang der dauern wird? Ungewiss. Die Reparatur sei „natürlich beauftragt“ worden. Nähere Auskünfte dazu will man vonseiten des Miteigentümers Blaguss nicht geben. (red.)