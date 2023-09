Wien Energie: Ludwigs Glück mit der Opposition

Drucken

Die U-Kommission zur Causa Wien Energie ist vorzeitig zu Ende. Ging die Opposition anfangs geschlossen gegen Bürgermeister Ludwig vor, lautet das Spiel am Ende: Jeder gegen jeden.

Monatelang hat sich eine Untersuchungskommission des Wiener Gemeinderats mit den finanziellen Turbulenzen der Wien Energie im vorigen Sommer beschäftigt: auf der Suche nach der Ursache und der politischen Verantwortung für das Fiasko, durch das der städtische Energieversorger fast in die Insolvenz geschlittert war. Nun ist diese Untersuchung zu Ende – selbst wenn aus formalen Gründen noch eine Sitzung am 11. Oktober stattfinden wird, bei der die Mehrheit in der Kommission (SPÖ und Neos) nur ihren Abschlussbericht absegnen werden.

Fatales Krisenmanagement