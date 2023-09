Widerstand gegen den „Lufthunderter“

Salzburg schafft das Tempolimit auf der Tauernautobahn ab, weil die Luft reiner wurde. Oberösterreich will dies ebenso prüfen. Von Dauer dürfte die Aufhebung nicht sein.

Nun geht es auch dem „Rudi-Hunderter“ an den Kragen. Nachdem die im restlichen Land als „Lufthunderter“ bekannte Maßnahme auf der Tauernautobahn in Salzburg abgeschafft werden soll, diskutiert auch Oberösterreich über das Ende der punktuellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, die einst mit Vehemenz vom ehemaligen Umweltlandesrat Rudi Anschober eingeführt wurde – daher der Name.