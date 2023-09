Hietzinger Bezirksvorsteherin Kobald hört frühzeitig auf

Die ÖVP-Bezirksvorsteherin Silke Kobald legt im Herbst ihr Amt zurück. Ihre Nachfolge wird innerhalb der Bezirkspartei beschlossen.

Zwei Jahre hätte sie noch, nun legt sie ihr Amt frühzeitig nieder: Die Hietzinger Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) hört auf und zieht sich aus der Bezirkspolitik zurück. Dies verkündete ihr Büro am Mittwoch per Aussendung. Sie werde ihr Amt im Herbst übergeben - an wen, ist noch nicht entschieden. Das soll der ÖVP-Bezirksvorstand in den nächsten Wochen beschließen.

Man müsse einem Nachfolger Zeit geben, in eine neue Aufgabe hineinzuwachsen, so Kobald. Deswegen mache sie zwei Jahre vor der nächsten Bezirksvertretungswahl Platz für eine neue Person an der Spitze des westlichen Wiener Bezirks. „Ich war immer eine Befürworterin der Mandatsbeschränkung. Politik ist ein spannendes Arbeitsfeld, dem man viel des eigenen Lebens unterordnet.“ Sie sei überzeugt, „dass Politik immer wieder in unterschiedliche Hände gehört, damit sie langfristig gut ist“, sagte Kobald.

Die damals 41-jährige übernahm im Herbst 2013 das Amt der Bezirksvorsteherin von Hietzing, seit 2004 war sie in der Bezirkspolitik aktiv. Sie kehr nun ins Finanzministerium zurück, wo sie auch schon davor tätig war. Außerdem wolle sie sich wieder „verstärkt ihren privaten Leidenschaften, dem eigenen Bio-Weinbau und der Kunstgeschichte, widmen“, heißt es in der Aussendung. (twi)