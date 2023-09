Bezirksvorsteherin Silke Kobald wechselt ins Finanzministerium. Am selben Tag hat die Stadtpartei die Strategie für 2024/25 beschlossen.

Es war die Überraschung des Tages. Silke Kobald, seit 2012 ÖVP-Bezirkschefin des schwarzen Bollwerks Hietzing und einflussreiche ÖVP-Politikerin in Wien, kündigte am Mittwoch ihren Rückzug an.