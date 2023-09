Frau wollte Tochter ersticken: 48-Jährige in Graz vor Gericht

Die Frau muss sich am Straflandesgericht in Graz verantworten.

Das Mädchen konnte flüchten. Die Mutter ist geständig. Sie ist dem Gerichtspsychiater zufolge aber nicht zurechnungsfähig gewesen.

Eine 48-Jährige steht am Donnerstag in Graz vor Gericht. Sie soll versucht haben, im Mai ihre Tochter zu ersticken. Die Frau leidet an einer psychischen Erkrankung. Nach eigenen Angaben wollte sie Suizid begehen und auch die Zwölfjährige töten. Das Mädchen wehrte sich jedoch heftig und konnte flüchten. Die Betroffene war sofort geständig, sie wurde vom Gerichtspsychiater als nicht zurechnungsfähig eingestuft. Eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum wurde beantragt.

Die Steirerin „fühlte sich dem Alltag nicht mehr gewachsen“, beschrieb es Staatsanwalt Christian Kroschl. Die Frau lebte allein mit ihrer Tochter. Als ihre Mutter 2023 starb, brach ihr letzter Halt weg. Sie habe sogar Angst gehabt, alleine einkaufen zu gehen, erzählte sie vor Gericht mit leiser Stimme unter Tränen. Sie suchte Hilfe bei einer Therapeutin, bei ihrer Ärztin, doch irgendwie „ist sie durch unser an sich sehr gutes Netz gerutscht“, meinte der Verteidiger.

Eine „plötzliche Entscheidung“

Am 1. Mai sah sie keinen anderen Ausweg mehr, als Suizid zu begehen und ihre Tochter zu töten. Davor seien Tage voller Verzweiflung und Schlaflosigkeit gelegen. „Der Suizid war geplant, aber es war eine plötzliche Entscheidung“, versuchte die 48-Jährige zu erklären. „Wollten Sie das Kind mitnehmen?“, fragte Richterin Angelika Hacker. Die Frau bejahte: „Ich habe Angst gehabt, dass sie mich findet und ein Leben lang darunter leiden muss“, lautete ihre Erklärung.

Sie überraschte das Kind im Schlaf. Doch die heute 13-Jährige konnte sich ins Bad flüchten. Eine Entscheidung der Geschworenen wurde für den Nachmittag erwartet. (APA)