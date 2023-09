Vienna Coffee Festival: Drei Tage Koffein

Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich die Marx-Halle mit dem Vienna Coffee Festival in den ultimativen Treffpunkt für Kaffeeliebhaber. Das Kernthema: Nachhaltigkeit.

In der Marx-Halle trifft man dieser Tage nicht nur Kaffeeliebhaber aus dem ganzen Land. Sondern auch gleich einen Weltmeister: den Niederösterreicher Felix Teiretzbacher von der Rösterei Kaffeelix in St. Pölten. Er setzte sich bei der Kaffeeröster-WM in Mailand vergangenes Jahr gegen Staatsmeister aus 21 Nationen durch. Wer in dieser Disziplin als Nächstes für Österreich antritt, wird ebenfalls an diesem Wochenende entschieden: Die Specialty Coffee Association Austria hält im Zuge des Festivals nämlich ihre Röstmeisterschaften ab.

Wer noch nicht ganz so fortgeschritten ist, der kann sich auf dem Coffee Festival ein Wochenende lang durch verschiedenste Kaffeespezialitäten kosten, bei sogenannten Cupping Sessions auch ganz professionell, und die Vielfalt des Kaffees und seiner – von der klassischen Melange durchaus abweichenden – Aromen entdecken. „Man kann ein großes Spektrum an Gerüchen und Geschmäckern entdecken und sich ein gutes Bild davon machen, was Kaffee sein kann“, sagt Organisator Oliver ­Goetz. Bei den Zubereitungsarten gerade besonders in: V60-Filterkaffee und Cold Brew, außerdem Kaffeecocktails: Barista und Bartender treten hier zu einem Wettbewerb um den besten Cocktail an. „Es wird ein ziemliches Kaffeefest werden“, sagt Goetz.

Verantwortungsvoller Genuss

Das Kernthema des Festivals ist dieses Jahr Nachhaltigkeit und Soziales. „Die drei Tage stehen im Zeichen des verantwortungsvollen Kaffeegenusses“, heißt es. Gerade in der Kaffeebranche sei das besonders wichtig, dabei geht es unter anderem um die transparente Beschaffung des Rohkaffees. „Wenn man nicht aufpasst und nicht auf Nachhaltigkeit setzt, ist das wirklich ein Produkt, das nicht vertretbar ist“, sagt Goetz. „Unsere Community hat sich hier stark entwickelt und ist ohnehin ein Vorreiter in diesen Dingen gewesen.“ Freitag 14–20 Uhr, Samstag 10–20 Uhr, Sonntag 10–18 Uhr, Tagesticket 20 Euro. (beba)

Alle Infos: www.viennacoffeefestival.cc