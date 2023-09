Landeskliniken Niederösterreich: Vorgänge in Wien nicht möglich

Eine Anstellung beim Wiener Gesundheitsverbund umfasst alle eigenen Kliniken. Eine zusätzliche Tätigkeit auf Honorarbasis – wie in Niederösterreich – ist nicht erlaubt.

Mehrere Psychiater, die bei der Landesgesundheitsagentur (LGA) in Niederösterreich angestellt sind und im Landesklinikum Neunkirchen arbeiten, absolvieren neben dieser Tätigkeit regelmäßig Dienste in der Psychiatrie des Landesklinikums Hollabrunn, und zwar auf Honorarbasis, also als freiberufliche Mitarbeiter. „Die Presse“ berichtete. Die Personalnot in Niederösterreich ist also so groß, dass die LGA auf diese Praxis zurückgreift.

Dramatisch ist der Personalmangel auch in Wien, insbesondere in der Psychiatrie, dennoch wäre das, was in Niederösterreich passiert, in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbunds (Wigev) nicht möglich. Denn wer beim Wigev angestellt ist, kann innerhalb des Spitalsträgers nicht auf Honorarbasis beschäftigt werden. Die Anstellung umfasst alle Kliniken des Wigev, sagt eine Sprecherin gegenüber der „Presse“. Wer also beispielsweise in der Klinik Landstraße arbeitet, aber wegen eines Personalmangels vorübergehend in der Klinik Floridsdorf aushelfen will und soll, darf das lediglich im Zuge seines An­stellungsverhältnisses machen, nicht als externer Mitarbeiter.

Beispiel Anästhesie

Mit Zustimmung der Geschäftsleitung wäre allenfalls eine Tätigkeit in Kliniken möglich, die nicht vom Wigev verwaltet werden – also etwa im AKH oder in Ordensspitälern wie etwa jenen der Vinzenz-Gruppe. Von den Ärzten, die auf Honorarbasis in Wigev-Spitälern aushelfen, beispielsweise in der Anästhesie der Klinik Favoriten, ist niemand beim Wigev angestellt. Dort sind schon seit Monaten externe Anästhesisten tätig – entweder stundenweise oder für ganze Dienste.