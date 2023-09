Ursula Stenzel in der Inneren Stadt, die sie jahrelang mit eiserner Hand regiert hatte.

Ursula Stenzel in der Inneren Stadt, die sie jahrelang mit eiserner Hand regiert hatte. Clemens Fabry

TV-Star, streitbare Politikerin, Wiener Original. Ursula Stenzel ist zwar im Ruhestand. Doch Ruhe gibt sie noch lang nicht.

Sie war der TV-Star der „Zeit im Bild“, eine streitbare Politikerin und ein Wiener Original. Nun sitzt Ursula Stenzel in einem Schanigarten im ersten Bezirk und nippt an ihrem Aperol Spritz. „Ich bin wieder zu meinen journalistischen Wurzeln zurückgekehrt“, erklärt sie der „Presse“: „Und ich habe keine Parteimitgliedschaft mehr, was mir große Freiheiten gibt.“

Ikone des ersten Bezirks