16-Jähriger stirbt bei Badeunfall in der Neuen Donau

Die Rettungskräfte standen im Großeinsatz. Sie konnten ihn sogar noch wiederbeleben, er verstarb aber am Weg ins Spital.

Am Sonntagnachmittag ist ein 16-Jähriger bei einem Badeunfall in der Neuen Donau ums Leben gekommen. Auch ein Großeinsatz der Rettungskräfte konnte den Jugendlichen schlussendlich nicht mehr retten. Er war gegen 15.45 Uhr beim Georg-Danzer-Steg in Floridsdorf untergegangen. Taucher der Berufsfeuerwehr lokalisierten ihn und brachten ihn an Land.

Zunächst war die Reanimation auch erfolgreich. Doch auf dem Weg mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus starb der 16-Jährige. Polizeisprecher Philipp Haßlinger zufolge war der Jugendliche mit Freunden an der Neuen Donau, die nach dem Unfall Passanten darum baten, die Einsatzkräfte zu alarmieren. Fremdverschulden schloss die Polizei aus.

Die Zahl der tödlichen Badeunfälle ist heuer in Österreich besonders hoch. So sind bis Ende August bereits mehr Menschen ertrunken als im gesamten vergangenen Jahr. (APA/Red.)