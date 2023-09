Deutscher mit aufgemalten Nazi-Tattoos in Braunau festgenommen

Der 68-Jährige hatte sich mit einem schwarzen Permanentmarker mehrere Nazisymbole aufgezeichnet und soll auch seine Freundin geschlagen haben. Die Polizei nahm Paar zudem zwei verwahrloste Hunde ab.

Passanten haben Sonntagmittag in Braunau die Polizei verständigt, weil ein Deutscher seinen mit mehreren Nazisymbolen versehenen Körper auf dem Stadtplatz herzeige. Beamte rückten aus und entdeckten den 68-Jährigen. Er hatte mit schwarzem Permanentmarker die Symbole aufgezeichnet. Zudem hatte er zwei Hunde in verwahrlostem Zustand bei sich. Der Mann gab an, mit seiner Freundin auf der Durchreise zu sein. Diese sei im Wohnmobil.

Daraufhin begleiteten die Polizisten ihn zum Wohnmobil, wo sie die 64-Jährige antrafen. Diese soll deutliche Spuren von Gewalteinwirkung im Gesicht gehabt haben, informierte die Polizei. Die Frau gab an, von ihrem Lebensgefährten im Streit verletzt worden zu sein. Der Deutsche wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried auf freiem Fuß angezeigt. Im Wohnmobil stellten die Beamten erhebliche Missstände in der Tierhaltung fest. Da sich die Frau uneinsichtig gezeigt habe, wurden die Hunde vorläufig ins Tierheim gebracht. (APA)