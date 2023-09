Nashorn tötet Pflegerin im Zoo Salzburg

Spitzi-Foto via imago-images.de

Breitmaul-Nashorn im Zoo Salzburg Spitzi-Foto via imago-images.de

Ein Tier ging plötzlich auf eine Tierpflegerin los. Sie erlag noch an Ort und Stelle ihren Verletzungen. Ein Pfleger, der zu Hilfe kommen wollte, wurde schwer verletzt. Der Zoo gab Details bekannt.

Im Zoo Salzburg Hellbrunn ist es Dienstagfrüh zu einem tödlichen Unfall im Haus der Nashörner gekommen. Bei einer täglichen Arbeit im Gehege ist kurz vor 7 Uhr plötzlich ein Nashorn auf die 33-jährige Tierpflegerin losgegangen. Als daraufhin ein anderer Pfleger versuchte, das Tier zu verscheuchen, griff es auch ihn an, informierte die Polizei. Die Tierpflegerin wurde so schwer verwundet, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Die Direktorin des Zoos, Sabine Grebner, informierte bei einer Pressekonferenz über den Hergang des Unglücks. Die Pflegerin war gerade dabei, das Nashorn-Weibchen „Yeti“ mit einem Insektenstift einzureiben – eine tägliche Arbeitsroutine im Sommer. Was dann passierte, konnte die Direktorin nicht beantworten. Denn die 33-Jährige arbeitete alleine und in dem Nashornhaus sind keine Kameras. Die junge Frau erlitt Verletzungen im Bereich des Brustkorbs. Rettungskräfte versuchten sie noch wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg.

Die Direktorin des Zoo Salzburg informiert bei einem Mediengespräch über den Unfall. APA / Franz Neumayr

Nashorn war bisher kooperativ

Ein anderer Pfleger bemerkte schließlich das Unglück und versuchte noch, das Tier in den Außenbereich zu sperren. Dabei wurde er schwer am Oberschenkel verletzt. Aktuell wird er im Uniklinikum Salzburg operiert, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Warum das 1,8 Tonnen schwere Tier die Pflegerin angegriffen hat, konnte Grebner nicht beantworten. So gelten Nashörner allgemein nicht als gefährlich. Die 30-jährige Yeti – seit 2009 in dem Salzburger Zoo – sei zudem bisher sehr kooperativ bei Pflegearbeiten gewesen. Die Pflegerin sei zudem äußerst erfahren und schon lange im Zoo gewesen. Grebner zufolge hatte sie „ein extrem gutes Gespür für Tiere“.

Die genauen Hintergründe müssen noch ermittelt werden. Auch die Sicherheitsbestimmungen werden evaluiert. Im Zoo herrscht jedenfalls große Betroffenheit. Ein Kriseninterventionsteam ist vor Ort, hieß es seitens des Roten Kreuzes. Der Zoo bleibt am Dienstag geschlossen. Wie es diese Woche weitergeht, habe man noch nicht entschieden.

Der Zoo Hellbrunn bleibt am Dienstag geschlossen. APA / Franz Neumayr

Tödliche Unfälle in österreichischen Zoos

Tödliche Unfälle kommen in Österreichs Zoos äußerst selten vor. Im Tiergarten Schönbrunn ist zuletzt 2005 ein Pfleger in einem Tiergehege ums Leben gekommen. Bei der Morgenroutine wurde er von einem jungen Elefanten getötet. Der Bulle „Abu“ ist erst vor kurzem in den Wiener Zoo zurückgekehrt.

2002 gelangten drei Jaguare durch eine offengelassenen Sicherheitsschleuse in das Gehege, wo eine Pflegerin gerade die Fütterung vorbereitete. Die 21-Jährige wurde von den Tieren getötet. Der damalige Direktor Helmut Pechlaner wurde bei dem Versuch, der Frau zu helfen, am linken Arm schwer verletzt.

1991 wurde ein Pfleger im Raubtiergehege des früheren Safaripark Gänserndorf von einem Tiger attackiert und getötet. In dem Park, der 2004 geschlossen wurde, war man mit Autos in den Gehegen der Tiere unterwegs. Der Mann war entgegen der Bestimmungen im Tierpark aus dem Fahrzeug ausgestiegen.