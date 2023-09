Experte: „Ein Nashorn ist wie ein Panzer“

Nashörner seien nicht berechenbar. Fühlen sie sich bedroht, greifen sie an, sagt Nashorn-Experte Thomas Hildebrandt vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin.

„Nashörner sind nicht sehr intelligent. Sie lösen Probleme mit Kraft.“ So beschreibt Nashorn-Experte Thomas Hildebrandt, Leiter des Instituts für Reproduktionsmanagement am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, im Gespräch mit der „Presse“ das Verhalten von Nashörnern. Der tödliche Unfall in Salzburg macht auch ihn tief betroffen: „Wir haben schon häufig mit dem Tier gearbeitet und dazu beigetragen, dass das Weibchen 2015 Nachwuchs hatte.“ Salzburg sei bei der Haltung und beim Umgang mit Nashörnern vorbildlich, kann sich Hildebrandt nicht vorstellen, dass es trotz aller Sicherheitsvorkehrungen zu so einem Unglück kommen konnte. Aber er gibt zu bedenken: „Wildtiere sind prinzipiell wilde Tiere. Sie haben immer das Potenzial, Menschen zu töten.“