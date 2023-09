Lobau-Tunnel: Verfahren trotz Gewessler-Vetos

Obwohl die Lobau-Autobahn vom Klimaministerium gestoppt wurde, bemüht sich die Asfinag weiter für ihre rechtliche Genehmigung. Auch Umweltschützer haben ihren Protest ins Gericht verlegt – vorerst.

Wien. Dass der Lobau-Tunnel trotz ministerialer Absage für die Stadt Wien noch nicht gestorben ist, ist bekannt. Wer es vergessen hat, wird in regelmäßigen Abständen von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) daran erinnert. Weniger publik ist, dass auch die Asfinag weiterhin an dem Bauvorhaben festhält – obwohl dieses von oberster Stelle, also von der grünen Verkehrsministerin, Leonore Gewessler, auf Eis gelegt wurde.