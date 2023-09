42-jähriger Bergsteiger stürzt auf Donnerkogel in den Tod

Der Brite stürzte entlang einer Felsrinne 70 bis 100 Höhenmeter ab. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Ein 42-Jähriger britischer Bergsteiger ist am Dienstagvormittag im Dachsteingebirge in den Tod gestürzt. Er stürzte am Ausstieg des „Intersport Klettersteigs“, welcher auf den Großen Donnerkogel am Gosaukamm führt, im weglosen Gelände circa 70 bis 100 Höhenmeter entlang einer steilen Felsrinne ab und kam in einer Schuttrinne zu liegen. Augenzeugen verständigten die Rettungskräfte.

Mehrere Einsatzbeamte der Alpinpolizei Hallein, der Polizei Abtenau und zwei Hubschrauberbesatzungen begannen sofort nach dem Verunglückten zu suchen, wie die Polizei Salzburg am Mittwoch mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten jedoch nur mehr den Tod des Abgestürzten feststellen. Die weiteren Unfallermittlungen werden von der Alpinpolizei Hallein geführt. (APA)