Unterwegs nach Betws-y-coed oder so

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Mittelaler pur: Am Conwy River liegt das Conwy Castle. • Cadw Photographic Library/Visit Wales

Wales hat den weltweit längsten Wanderweg an einer Landesküste, mehr als 150 Strände, die meisten Burgen Europas und dank Wasserreichtums die vermutlich grünsten Wälder. Dazu die Nationalparks Eryri und Arfordir Penfro.

Über Schieferdächer und vorbei an dicken mittelalterlichen Türmen schweift der Blick zum Horizont aus Meer und Bergen. Immer wieder fällt er auf das imposante Conwy Castle, das Englands König Eduard I. bauen ließ, als er im 13. Jahrhundert Wales erobert hat. Ihren Namen hat die Festung von dem Fluss, der unterhalb in das Môr Iwerddon (Irische See) einmündet. Auch die Stadt, die ringsherum entstanden ist, trägt dessen Namen. Nach knapp einer Autostunde vom Flughafen in Manchester stehen wir auf ihrer breiten, kilometerlangen Altstadtmauer.