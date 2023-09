Zwölf Alpinisten von Wildspitze gerettet

Die polnischen Bergsteiger waren von einem Wetterumschwung überrascht worden, einige waren zu erschöpft, um abzusteigen. Ein Teil der Gruppe wurde mit dem Hubschrauber geborgen.

Zwölf polnische Bergsteiger haben am Dienstagabend aus Bergnot von der Wildspitze in den Ötztaler Alpen in Tirol gerettet werden müssen. Die Alpinisten waren von einem Gewitter überrascht worden, einige von ihnen waren zudem am Gipfel erschöpft und nicht mehr in der Lage selbstständig abzusteigen, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. Vier der Alpinisten, zwei davon laut ORF Tirol mit Panikattacken, konnten noch mit einem Hubschrauber gerettet werden.

Windböen und Schneefall machten dann weitere Flüge unmöglich. Noch am Abend wurden zwei Bergführer zu den am Berg Ausharrenden gebracht. Aufgrund des schlechten Wetters musste der Einsatz des Hubschraubers dann zunächst abgebrochen werden.

Die Bergführer konnten den Rest der Gruppe jedoch vom Gipfelgrat über den Taschachferner in Richtung Tal bringen. Weil sich das Wetter besserte, wurden die Bergsteiger schließlich mit dem Rettungshubschrauber kurz nach 19.00 Uhr geborgen und zum Taschachhaus geflogen. So konnten alle Bergsteiger sicher vom mit 3.768 Meter höchsten Berg Nordtirols geflogen werden. Verletzt wurde niemand. (APA)