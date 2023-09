Der politische Herbst in Wien hat begonnen

Die Grünen, und auch die Neos, beendeten ihre Sommerpause mit einer Klubklausur.

Selbst wenn das Wetter es nicht nahelegt: Der Sommer ist zu Ende, zumindest die politische Sommerpause. Denn am Donnerstag hielten nicht nur die Wiener Grünen ihre Klubklausur ab, sondern auch der Regierungspartner der SPÖ, die Wiener Neos. Das Ziel: Pflöcke für die politische Arbeit im Herbst einzuschlagen.

Die Neos kündigten Verhandlungen mit der SPÖ an. Schwerpunkt dieser Gespräche werden Budgetverhandlungen sein. Denn die Neos wünschen sich mehr Finanzmittel für den Bildungsbereich von Neos-Parteichef und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. Nicht nur das wird für Diskussionen mit der SPÖ sorgen. Die Neos wollen die Bevölkerung entlasten und fordern auch die Abschaffung der Landesrundfunkabgabe – was Bürgermeister Michael Ludwig vor Kurzem allerdings ausgeschlossen bzw. betont hatte, er wolle hier nichts ändern. Derzeit hebt Wien 5,80 Euro Landesabgabe pro Monat ein. „Aus unserer Sicht ist das eine Abgabe, die abgeschafft gehört“, erklärte Wiederkehr. Der ursprüngliche Zweck (die Altstadterhaltung, Anm.) werde bereits nicht mehr erfüllt. Deshalb stelle die Landesrundfunkabgabe ein „Körberlgeld“ für die Stadt Wien dar.

Die Grünen dagegen kündigten an, dass sie ihren Schwerpunkt im Herbst auf die Themen Klimaschutz, Teuerung und Personalmangel bei der Stadt Wien setzen werden. „Es war (weltweit, Anm.) der heißeste Sommer der Messgeschichte“, erklärte Parteichef Peter Kraus. Deshalb gehe es darum, „wie wir uns vor der Hitze schützen können“. Dafür forderte Kraus 100.000 neue Bäume auf Wiener Stadtgebiet, eine Renaturierung des Wienflusses und (teilweise) auch der Zweierlinie. Im Bereich der Teuerung kritisierten die Grünen Mieterhöhungen im Gemeindebau und massive Preissteigerungen bei der Fernwärme, während die Wien Energie im Vorjahr 380 Millionen Euro Gewinn gemacht habe. Co-Parteichefin Judith Pühringer hielt in diesem Zusammenhang fest: „Klimapolitik ist Sozialpolitik.“ In Wien gebe es 1631 Gemeindebauten. Davon habe kein einziger eine Wärmepumpe oder Solarthermie, es gebe auf allen Wiener Gemeindebauten nur acht Solaranlagen. Hier sei die Stadtregierung säumig, das werde man thematisieren, so Pühringer. (stu)