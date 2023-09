Klimastreik: „Die Erde gehört ja nicht uns“

Die „Religions for Future“-Bewegung bei der Klimademo am Freitag.

Singende Senioren, enorm viele Jugendliche und junge Erwachsene. Der Klimastreik zog Tausende auf die Straße. Auch verschiedene Religionen. Was tun sie gegen den Klimawandel?

Als der Pater schließlich spricht, jubeln die Jugendlichen lautstark. Kein anderer bekommt so viel Beifall. Kunststück. Es sind Schüler seiner Schule. „Es soll uns bewusst werden, dass der Klimawandel nicht etwas ist, was irgendwann einmal sein könnte, sondern schon in unsere Zeit hineinragt“, sagt Pater Nikolaus Poch, Abt des Wiener Schottenstifts. Und: „Es liegt auch an uns, Dinge zu ändern. Man kann das nicht immer nur von den anderen einfordern.“ Deswegen, wird er später erzählen, überlegt seine Ordensgemeinschaft (die Benediktiner) schon die längste Zeit, wie sie ihr Leben hinter den Klostermauern klimafreundlicher machen könnte.

Wieder gibt es Beifall, wenn auch nicht so viel. Es spricht die Vertreterin des sunnitischen Islam, Ursula Fatima Kowanda-Yassin. „Die Erde gehört ja nicht uns. Es wird Zeit, dass wir die Mächtigen zwingen, Dinge zu verändern. Es ist nicht genug, zu recyceln und auf den einen oder anderen Flug zu verzichten.“ Davor und danach kamen auch Buddhistin Freya Sophie Schell („Wenn ich mir etwas Gutes tue, dann tu ich auch der Erde etwas Gutes“) und Bischof Andrej Ćilerdžić von der serbisch-orthodoxen Kirche („Weil wir verstanden haben, dass es Themen gibt, bei denen alle Religionen zusammenarbeiten müssen“) zu Wort.

Peinliche Blicke ins Handy

Als schließlich nach Ende der Rede ein Mann das Protestlied „We shall overcome“ anstimmt und alle Erwachsenen miteinstimmen, blicken die gut 40 Jugendlichen im Hof der Armenisch-Apostolischen Kirche lieber rasch in ihre Handys. Dieses Gesinge ist ihnen dann doch zu peinlich.

Am Freitag fand heuer der größte „Fridays for Future“-Klimastreik in mehreren Städten Österreichs statt, wobei Wien den meisten Zulauf hatte. Auch die Vertreter verschiedener Religionen waren dabei. „Religions for Future“ stand auf ihrem Banner, das sie ab zwölf Uhr von der Kirche zum allgemeinen Demo-Treffpunkt in Wien Mitte trugen. Unter ihnen auch Matthias Geist, Superintendent der Evangelischen Kirche, der am Weg dorthin erzählte, dass man in der evangelischen Kirche bereits im Religions- und Konfirmandenunterricht das Thema Schöpfungsverantwortung in Bereichen wie Recycling, Ernährung und Mobilität aufarbeite.

„We shall overcome …“ – wieder fängt der Mann in blauen Jeans und T-Shirt an zu singen. Er wird in Wien Mitte schnell übertönt werden. Beim allgemeinen Treffpunkt gleicht der Streik schnell einer Party. Es ist eine junge Aktion, das ist nicht zu übersehen. Ein wildes Gewimmel aus Tausenden vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich in kurzen Hosen, Kleidern, Sonnenbrillen und zum Teil Kostümen hier versammelt haben. Nicht alle sind freiwillig da. Der elfjährige Omar jedenfalls macht in seiner schwarzen langen Hose und dem schwarzen T-Shirt kein so begeistertes Gesicht. Er ist mit seiner Lehrerin da, wäre aber lieber „in der Schule geblieben. Es ist so heiß hier.“

Wer hat das beste Plakat?

Die Hitze stört andere nicht. Aus den Boxen wummert Peter Fox mit „Alles neu“. Später hebt Journey mit „Don’t Stop Believing“ die Stimmung. Es ist ein lautes Gemisch an Stimmen und Tönen, und irgendwer bläst immer in eine Trillerpfeife. Als sich der Zug in Bewegung setzt, ist der Plakatreigen schön zu sehen. Er reicht von „Oma, was ist ein Eisbär?“ über „Klima ist wie Bier, warm ist es scheiße“ zu „It’s so bad, even introverts are here“ und „Dein Kerosin ist billiger als mein Hummus“. Auch gut: „Futur2 gibt es nur im Deutschunterricht“, „Sei ein Ehrenmann, rette die Erde man“, „Ich bin so sauer, ich hab sogar ein Schild gebastelt“ oder „Radnetz statt Privatjets“ von Bachmann-Literaturpreisträger Ferdinand Schmalz, der mit seinen beiden kleinen Kindern den Zug begleitet.

Überhaupt sind es viele. Fast eine halbe Stunde (oder länger) dauert es, bis der Zug an einem vorbeimarschiert. Je nach Gruppierung bestehen die Demonstranten aus Senioren, aus Kindergarten- oder Volksschulkindern (mit Gehörschutz) oder aus Unterstützern von Organisationen wie Greenpeace, die Gewerkschaft, Sience for Future oder gefühlt dem halben Gymnasium Rahlgasse, das „Rahlgasse autofrei, daran führt kein Weg vorbei“ skandiert. Die Veranstalter sprechen von rund 20.000 Menschen.

Weit hinten im Protestzug, dort, wo es schon ruhig ist, gehen die Religions for Future. Die 14-jährige Katharina, die ihrem Abt zur Kirche gefolgt ist, ist nicht mehr zu sehen. „Wir sind hier, um etwas zu verändern“, hat sie vorher gesagt. Und wieder will der Mann im blauen T-Shirt zu singen beginnen. „We shall overcome …“