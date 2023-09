1450 - Mehr als nur Corona-Nummer

David Reif leitet seit 2019 die Gesundheitshotline 1450 in Wien. Er begleitet sie aber bereits seit Beginn der Pilotphase im April 2017.

David Reif leitet seit 2019 die Gesundheitshotline 1450 in Wien. Er begleitet sie aber bereits seit Beginn der Pilotphase im April 2017. Jana Madzigon

Seit sechs Jahren gibt es die Gesundheitshotline 1450 in Wien. Große Bekanntheit erlangte sie durch die Pandemie. Auch abseits davon hat sie sich als Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen etabliert.

Zu Spitzenzeiten klingelten 60.000 Mal am Tag die Telefone in der Modecenterstraße 14. Immer hatte jemand in Wien 1-4-5-0 gewählt. Beinahe alle Anrufe hatten nur ein Thema: das Coronavirus. Durch die Pandemie hat sich die Gesundheitshotline 1450 etabliert. Wie aber steht es abseits der Infektionskrankheit um sie?