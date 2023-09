Die Vermessung der Zoos

Afrika, Südamerika und Eurasien sind die Schwerpunkte des Zoos Salzburg, die Breitmaulnashörner – eines tötete diese Woche eine Pflegerin – sind eigentlich ein Vorzeigeprojekt hinsichtlich des Artenschutzes.

Salzburg. Das Nashornhaus bleibt vorerst geschlossen. Eine kleine Gedenkstätte mit Kerzen und Blumen erinnert an die junge Frau, die am Dienstag im Salzburger Zoo von einer Nashornkuh getötet wurde. Sonst ist alles wie immer. Auch wenn es angesichts des tragischen Unglücks schwerfällt, sind alle im Salzburger Zoo um Normalität bemüht.

Nach drei Tagen Ausnahmezustand ist der beliebte Tiergarten seit Freitag wieder offen. Die Besucher sind zurück, im Streichelzoo tummeln sich die Kleinkinder, die Familien genießen es, in der Herbstsonne exotische und weniger exotische Tiere zu beobachten. Von A wie Alpaka bis Z wie Zwergtaggecko gibt es im Zoo Salzburg 150 Tierarten. Nicht nur harmlose, sondern auch sehr gefährliche, wie Nashornkuh Yeti Dienstagfrüh zeigte.

Das Tier galt als sanft und kooperativ

Obwohl das Tier als sanft und kooperativ galt, griff das 30-jährige Weibchen beim Einreiben mit einem Insektenstift – eine tägliche Routinebehand­lung – die Tierpflegerin an und verletzte sie so schwer, dass sie starb. Ihr Mann, der im Zoo ebenfalls als Tierpfleger arbeitet, wollte ihr zu Hilfe kommen und wurde von dem Tier schwer verletzt. Trotzdem bleiben die Nashörner eine der Attraktionen des Zoos. Die großzügige Afrikaanlage, auf der die Dickhäuter sich gemeinsam mit Zebras und Antilopen eine riesige Wiese mit viel Auslauf teilen, ist auch international beachtet. Im Rahmen des Artenschutzerhalts arbeitet beispielsweise jenes Forscherteam, das sich um den Erhalt der wenigen noch in freier Wildbahn lebenden nördlichen Breitmaulnashörner kümmert, eng mit den Salzburgern zusammen.

„Viele Erkenntnisse, die wir im Zoo über eine Art gewinnen, sind für Schutzprogramme in freier Wildbahn wichtig“, sagt Zoodirektorin Sabine Grebner. Bei rund zwei Dutzend Tierarten engagiert sich der Zoo in Erhaltungszuchtprogrammen. Das betrifft nicht nur exotische Tiere. Die Wiedereinbürgerung des Steinbocks in den Alpen wäre ohne Zoos kaum gelungen, sagt Grebner. In der großen Steinbockanlage, die unmittelbar an den Schlosspark Hellbrunn grenzt, gibt es regelmäßig Nachwuchs, ein Teil der Jungtiere wird ausgewildert. „Heuer konnten wir drei Tiere zur Verfügung stellen“, erzählt Grebner.

Frei lebende Gänsegeier

Der Salzburger Zoo schmiegt sich langgezogen an die steilen Felswände von Hellbrunn. Eine Besonderheit: Mit etwas Glück kann man in den Felsen die frei lebenden Gänsegeier entdecken, die ihr Sommerrevier am Untersberg gerne mal verlassen, um im Zoo gefüttert zu werden. „Wir sind ein Geo-Zoo“, beschreibt Grebner – sie führt das Unternehmen seit 2005 – das Konzept des Tiergartens. Die 150 Tierarten sind nach Kontinenten zusammengefasst. Es gibt mit Eurasien, Südamerika und Afrika drei Bereiche, ein Spaziergang durch den Zoo ist eine Reise um die halbe Welt. Jüngster Neuzugang ist übrigens eine Bärin aus Schweden, im Frühjahr kam ein Schneeleopard auf die Welt. Und ein Gibbonmädchen hat kürzlich Nachwuchs bekommen und turnt schon mit Baby auf den Bäumen herum.

Öffnungszeiten: täglich jeweils ab 9 Uhr, im September bis 18 Uhr, Oktober bis 17.30 Uhr und November bis Februar bis 16.30 Uhr, März bis 17.30 Uhr, April, Mai und Juni bis 18 Uhr sowie Juli und August bis 18.30 Uhr. Eintritt für Erwachsene 14 Euro (Ermäßigungen für Kinder, Studierende etc.). Adresse: Hellbrunner Straße 60, 5081 Anif, Website: salzburg-zoo.at.

Stinktiere am Pöstlingberg

Der Linzer Zoo: Klein, aber sehr fein. Gerade für Familien.

Zugegeben: Die ganz spektakulären Tierarten wie in Schönbrunn fehlen dem kleinen Zoo am Linzer Pöstlingberg. Einen Besuch ist er aber dennoch wert, besonders mit kleineren Kindern.

Denn ganz ohne Besuchermassen, die man aus Wien kennt, spaziert es sich durch diesen hübsch angelegten Tiergarten – zwischendurch geht es auch einmal durch ein kleines (allerdings nicht barrierefreies) Waldstück – richtig entspannt. Zu sehen gibt es hier etwa den afrikanischen Strauß, die immer herzigen Erdmännchen oder auch Stinktiere und Nasenbären. Dazu allerlei exotische Vögel wie Sittiche, aber etwa auch Sulmtaler Hennen. Großes Plus mit kleinen Kindern: An der Kassa kann man Futter kaufen, mit dem man einige Tierarten füttern darf. Viel mehr braucht es für einen guten Familienausflug wohl kaum.

Geöffnet täglich 9 bis 18 Uhr (ab November nur bis 16 Uhr), Eintritt Erwachsene: 10 €, Windflachweg 1, 4040 Linz, zoo-linz.at

Affen, Tiger, Nashörner statt nur Vögel

Aus dem Vogelpark Schmiding wurde schon vor Jahren der Zoo Schmiding. Mit deutlich mehr Tierarten als früher.

Wir Kinder aus Oberösterreich kannten ihn jahrelang als Vogelpark Schmiding. Eh nett, weil es immerhin der größte Vogelpark Österreichs war, aber es gab halt nur Vögel.

Umso mehr überrascht es einen, wenn man nach gefühlt 100 Jahren – nun als Erwachsener mit den eigenen Kindern bzw. denen von Freunden im Schlepptau – den Vogelpark wieder besucht. Denn siehe da: Schmiding ist kein Vogelpark mehr, sondern ein ganzer Zoo mit Affen, Nashörnern, Tigern, Zebras und Riesenschlangen. Um nur ein paar zu nennen. Vögel gibt es auch noch, aber der Hauptfokus liegt nicht mehr darauf. Darum heißt das 14 Hektar große Areal in Krenglbach, rund zehn Kilometer von Wels entfernt, auch schon längst Zoo Schmiding.

Im Hochsommer ist es dort heiß, und vielleicht ist auch deshalb nicht viel los. Was den Besuch sehr angenehm macht. Die Flamingos begeistern in ihrem Teich, die größeren Tiere wie Giraffen, Gorillas und Nashörner sowieso. Schmiding beteiligt sich auch an internationalen Zuchtprogrammen. Im Juni kam ein zweites Giraffenbaby zur Welt. Hier werden die Namen auch weiterhin bekannt gegeben. Es heißt Ivie.

Unbedingt besuchen sollte man die begehbare Greifvogelvoliere – angeblich die größte der Welt. Wer Wasser mag, besucht den dazugehörigen Aquazoo mit Riffhaien und Meeresschildkröten.

Öffnungszeiten täglich 09:00 bis 19:00, letzter Einlass 17:00, Eintritt für Erwachsene: 18,40 Euro (in Kombi mit dem Aquazoo: 24,20 Euro), Ermäßigungen für Kinder, Adresse: Schmidingerstraße 5, 4631 Krenglbach, zooschmiding.at

Fische im Flakturm

Das Haus des Meeres beherbergt längst nicht nur Fische, sondern etwa auch kleine Affen. Die beste Besuchszeit? Abends!

Warum sich seinerzeit eine Gruppe Meeresforscher wohl entschlossen hat, ihre aus dem Mittelmeer mitgebrachten Fische ausgerechnet in einem Kriegsrelikt herzuzeigen?

Fest steht, dass 1957 mit dem ersten Schauraum der Grundstein für das Haus des Meeres im Flakturm gelegt wurde. Ein Besuch hier unterscheidet sich schon allein durch diese Location im (dank diverser Ausbauten bunt gewordenen) Flakturm. In welchem anderen Zoo fährt (oder geht) man in den 9. Stock, um dort Rattenkängurus, Sittiche und Kattas zu sehen? Denn ja: Neben Fischen, Haien, Rochen und der Heldin des Hauses, Meeresschildkröte Puppi, gibt es auch andere Tierarten. Rund 10.000 Tiere sind es (plus eine niemals gezählte Ameisenkolonie).

Vor allem am Wochenende wird es meist sehr voll. Die beste Zeit für einen entspannten Besuch ist abends nach 18 Uhr, wenn man die Tiere im Flakturm in Ruhe beobachten kann.

Geöffnet tägl. 9 bis 20 Uhr, Eintritt für Erwachsene: 21,90 Euro, Ermäßigungen für Kinder etc. Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien, www.haus-des-meeres.at

Im ältesten Zoo der Welt

Im Tiergarten Schönbrunn lassen sich neben Eisbär, Panda und Elefant auch viele unscheinbarere Tierarten entdecken. Am besten frühmorgens.

Unter den österreichischen Tiergärten ist jener in Schönbrunn so etwas wie der Superstar: Keinen Zoo gibt es länger (als königliche Menagerie 1752 gegründet, ist er gar der weltweit älteste Tiergarten). Kein Zoo hierzulande ist größer. Und keiner hat mehr verschiedene und exotischere Tierarten (Eisbär, Elefant, Koala) zu bieten. Von den Zuchterfolgen (allen voran der Pandas) ganz zu schweigen.

Das wissen auch die Touristen (Schönbrunn wurde mehrfach als bester Zoo Europas prämiert), die sich unter die vielen, vielen Familien mischen, kurz gesagt: An den Wochenenden ist es sehr voll. Wer kann, sollte unter der Woche gleich um 9 Uhr früh kommen, eine wunderbare Entspanntheit liegt dann über dem riesigen Areal (ehe die ersten Schulklassen eintreffen). Oft entdeckt man auch als Stammgast mit Jahreskarte erst nach langem die Hidden Heroes von Hietzing: Etwa im unterschätzten Vogelhaus bei seinen wunderschönen exotischen Bewohnern mit ebensolchen Namen wie dem Veilchenorganisten (ein Vogel).

Seit 1992, als Helmut Pechlaner Direktor wurde, ist der Zoo im steten Wandel, zig Anlagen wurden moderner und tiergerechter gestaltet. Wem ein normaler Besuch (samt Schaufütterungen) nicht ausreicht, kann sich (nicht ganz günstige) Extra-Erlebnisse buchen: Eine tatsächlich aufregende Nachtführung etwa, oder ein (buchstäbliches) Tête-à-Tête mit den Giraffen.

Geöffnet täglich ab 9 Uhr, im Sept. bis 18.30, im Oktober bis 17.30 Uhr. Eintrittskarte Erwachsene: 26 Euro, diverse Ermäßigungen. 13., Maxingstraße 13b, www.zoovienna.at

Tierischer Schlosspark

In der 23 Hektar großen Tierwelt Herberstein in der Steiermark leben 90 Arten. Ein Schloss gibt es auch noch zu besichtigen.

Gleich hinter der Glasscheibe hat es sich eine Löwendame gemütlich gemacht. Die Riesenkatze zerbeißt genüsslich einen Riesenknochen. Fast zum Angreifen nahe ist die Löwin und lässt sich in aller Ruhe bei ihrer Mahlzeit beobachten. Ihre Nachbarn, vier Geparden, streifen durch das lang gezogene Gehege, bevor sie sich in einem Knäuel zur Mittagsruhe fallen lassen.

Nichts ist weit entfernt in der Tierwelt Herberstein. Die Tiere können hautnah beobachtet werden. Der Park ist in einem natürlichen, hügeligen Waldstück angelegt. Erkunden lässt sich die Tierwelt nach Kontinenten gestaffelt – für den Rundgang durch Afrika, der laut Plan 45 Minuten dauert, kann man mit Kindern locker das Doppelte rechnen. Im Dschelada-Gehege herrscht Aufruhr, die Affen machen bei einer Verfolgungsjagd einen Höllenlärm.

Unten im Tal, direkt an der Feistritz, liegt Schloss Herberstein. Der heutige Zoo geht auf den ursprünglichen Schlosspark zurück, in dem sich ein Freiherr von Herberstein einst Damwild hielt. Heute gibt es dort noch immer Damwild, dazugekommen sind noch rund 90 weitere Tierarten. Die Eintrittskarte beinhaltet auch eine Führung durch das Schloss – ein schönes Zuckerl, denn das herausgeputzte Gebäude hat einiges zu bieten.

Einer der Herberstein-Stars ist Puma Pele. Die Fütterung kann man sich von einem Aussichtspunkt oberhalb des Geheges ansehen. Dabei legt Pele eindrucksvolle Sprünge Richtung Zuschauer hin, um das Stück Fleisch zu „erlegen“. Neben vielen Spielplätzen gibt es neuerdings auch eine Indoor-Spielewelt (extra Eintritt). Auf jeden Fall sehenswert ist das Haus der Biodiversität, das für die steirische Landesausstellung in Herberstein konzipiert wurde (noch bis 5. November geöffnet). Kurz vor dem Ausgang der Tierwelt befindet sich der Streichelzoo. So schließt sich der Kreis: Die Reise um die Welt geht in Österreich wieder zu Ende.

Öffnungszeiten bis 30. September täglich von 9 bis 17 Uhr. Eintritt für Erwachsene 19,50 Euro, Kinder 9,50 Euro. Adresse: Buchberg 50, Stubenberg. Website: www.tierwelt-herberstein.at

Die Tierwelt der Alpen

Europas höchstgelegener Zoo, der Alpenzoo in Innsbruck, beherbergt rund 2000 Tiere – ausschließlich Arten, die in den Alpen heimisch sind.

Was 1962 mit drei Gehegen für Braunbär, Bartgeier und Steinadler über den Dächern der Tiroler Landeshauptstadt begann, ist gut 60 Jahre später zu einer rund 2000 Tiere umfassenden Sammlung von mehr als 150 Arten aus der alpinen Tierwelt angewachsen.

Mittlerweile erstreckt sich der auf 750 Metern höchstgelegene Zoo Europas über ein Gebiet von etwa fünf Hektar und beheimatet die weltweit umfangreichste Sammlung von Tieren aus dem Alpenraum – darunter 20 der 80 Säugetierarten, 60 der 200 Vogelarten, elf der 15 alpinen Reptilienarten, sechs der 21 Amphibienarten und fast alle Fischarten der Alpen. Rund zwei bis drei Stunden benötigt man für einen Rundgang, der Alpenzoo, der zu den wichtigsten Touristenattraktionen Tirols gehört, ist weitgehend barrierefrei. Zu den beliebtesten Tieren zählen die beiden Braunbären Martina und Ander, der Wolf, die Fischotter, Luchse und Steinböcke.

Erst im März gab es spektakulären Nachwuchs: Das Bartgeierpärchen Romeo und Julia hat nach rund 56 Tagen Küken ausgebrütet. Der Bartgeier ist das Wappentier des Alpenzoos und gilt als bedrohte Tierart.

Der Alpenzoo ist mit dem Auto, der Hungerburgbahn (mit eigener Station) und auch zu Fuß erreichbar, vom Stadtzentrum aus in etwa 20 bis 25 Minuten.

Öffnungszeiten: von April bis Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr, von November bis März von 9 bis 17 Uhr. Eintritt für Erwachsene 13 Euro (Ermäßigungen für Kinder, Studierende etc.). Adresse: Weiherburggasse 37a. Website: www. alpenzoo.at

Bei den weißen Tigern

Der Weiße Zoo Kernhof mit kurioser Kamelshow.

„Unikat“ nennt sich der „Weiße Zoo Kernhof und Kameltheater“ im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet und tatsächlich hat sich in dieser in einen Berghang gebauten Zooanlage einiges an Kuriositäten angesammelt

.Am bekanntesten ist der Zoo für seine weißen Tiger (die keine Albinos sind, ein Gen, das nur bei Bengal-Tigern vorkommt, sorgt für das helle Fell). Auch andere Zootiere hat man nach der Fellfarbe ausgesucht: Weiße Kängurus und Schneeleoparden etwa. Dazu gibt es eine kuriose Bärenshow (nein, keine echten) für Kleinkinder wie auch ein Kameltheater, bei dem die, nun, Kamele so tun (müssen), als wären sie Schauspieler, während ihnen Prominente vom Band ihre Stimme leihen. Und ja, das ist genauso schräg, wie es klingt.

Geöffnet Sept.: Mo bis Fr 10 bis 16, Sa und So bis 18 Uhr, ab Oktober nur an den Wochenenden sowie in den Herbstferien. Winterpause ab 2.11. Eintritt für Erwachsene 20 €. Kamelplatz 1, 3195 Kernhof. www.weisserzoo.at