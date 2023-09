Was wohl hinter den vielen Erkrankungen derzeit steckt

Bei den seit Wochen gehäuft auftretenden Fällen mit Magen-Darm-Beschwerden dürfte es sich vielfach um Covid-19 handeln. Dieses Symptom ist typisch für eine Infektion mit dem Coronavirus, das sich derzeit wieder etwas rascher ausbreitet.

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, allgemeines Unwohlsein, Abgeschlagenheit, allenfalls auch eine kurzfristig erhöhte Temperatur – Infektionen mit Symptomen wie diesen nahmen zuletzt in ganz Österreich zu und sorgten für zahlreiche Krankenstände. In der Regel ist es das Norovirus, das für sogenannte gastrointestinale Erkrankungen sorgt, also Infektionen des Magen-Darm-Traktes – typischerweise in Form von kleineren Ausbrüchen in mehr oder weniger geschlossenen Systemen wie etwa Kindergärten, Schulen, Senioren- und Pflegeheimen.