Bisher wurden in Österreich nur einzelne Fälle der Grippe nachgewiesen, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz von der Med-Uni Wien. Daniel Novotny

Da die Grippewelle auf der Südhalbkugel nicht homogen war, sind Ableitungen für Europa unmöglich, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz. Sie rät zur Impfung ab Ende Oktober. Den heuer erstmals verfügbaren Impfstoff gegen RSV hält sie für zu teuer.

„Der beste Zeitpunkt für die Grippeimpfung ist Mitte Oktober bis Anfang November“, sagt Monika Redlberger-Fritz vom Institut für Virologie an der Medizinischen Universität Wien. „Der Schutz der Impfung hält nämlich zwölf bis 16 Wochen an. Da die Grippewelle üblicherweise im Dezember und Jänner Fahrt aufnimmt und bis März oder April anhält, sollte man in dieser Zeit sehr gut geschützt sein.“