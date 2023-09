Tod beim Networking: Kein Geld für Witwe

Eine Oldtimer-Mopedfahrt mit Geschäftspartnern sei kein Arbeitsunfall, sagt der OGH.

Immer wieder arbeitete ein Unternehmer für ein Festival. Zusammen mit Mitgliedern des Produktionsteams wollte man in zwei Tagesetappen mit einer Übernachtung zu einem Weinbauern fahren. Die Idee war, Spaß zu haben, aber auch über den Aufbau des Festivals in ein paar Tagen zu sprechen. Als ein Teilnehmer eine Panne mit dem Moped hatte, hielten alle an. Ein Pkw fuhr in sie hinein, der Unternehmer starb. Hat seine Frau das Recht auf eine Witwenrente?