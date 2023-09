Am Mittwoch will der Ärzte-Präsident einen Gegner abwählen lassen. Der holt aber zum Gegenschlag aus.

Der Konflikt in der Ärztekammer Wien hat am Freitag einen neuen Höhepunkt erreicht. Bei einer turbulenten Sitzung habe es körperliche Angriffe gegeben, seine Vorsitzführung sei mit roher Gewalt aus seinen Händen gerissen worden, erklärt Erik Randall Huber, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, am Montag der „Presse“.