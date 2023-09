Heißer Spätsommer – und alle Bäder sind zu: Wo man noch schwimmen kann

Noch eine Runde Schwimmen? Das geht unter anderem beim „Usus am Wasser“ an der Neuen Donau in Floridsdorf.

Auch wenn die städtischen und privat geführten Freibäder schon in der Winterpause sind: In Wien gibt es noch einige Möglichkeiten für ein spätsommerliches Schwimmen in der Stadt.

Natürlich: Frühmorgens und abends wird es schon ziemlich frisch. Tagsüber aber fühlt sich dieser September nach wie vor recht sommerlich an. Nach einer kurzen, leichten Abkühlung am Dienstag geht es nun mit den Temperaturen wieder bergauf: Für Mittwoch und Donnerstag sind in Wien bis zu 28 Grad prognostiziert, am Freitag gar 29 Grad.

Wer nun gern noch ins Freibad möchte, wird in der Stadt allerdings nicht mehr fündig: Die städtischen Wiener Bäder von Gänsehäufel bis Kongressbad haben trotz des anhaltend langen Spätsommers seit vergangenem Sonntag geschlossen, auch das privat geführte Schönbrunnerbad und das Neuwaldegger Bad haben die heurige Saison bereits beendet.

Auch jene an der Alten Donau, allerdings gibt es hier bekanntlich einige kostenlose Zugänge zum Wasser, von der sogenannten Romawiese bis zum ArbeiterInnenstrandbad (ein Überblick findet sich etwa hier.) Und vergleichsweise warm ist das Wasser mit rund 23 Grad hier immer noch.

Mit einer etwas kühleren Wassertemperatur (rund 21 Grad) muss man wiederum in der Neuen Donau rechnen, aber auch hier gibt es zahlreiche kostenlose Einstiege in Neue Donau, natürlich auch auf der Donauinsel weiterhin nutzbar. Auch das Usus am Wasser hat im September nach wie vor geöffnet., ab 12 Uhr ist der Kiosk geöffnet, am Wochenende wird auch gegrillt.

Wer einen Pool bevorzugt: Sehr zentral gelegen hat nach wie vor das Badeschiff am Donaukanal geöffnet. Bei einer Wassertemperatur von rund 20 Grad kann man hier im 27 Meter langen Pool täglich schwimmen. (Details und Öffnungszeiten finden sich auf der Badeschiff-Website)

Auch der Donaukanal selbst wird für Schwimmerinnen und Schwimmer immer beliebter, auch wenn die Stadt Wien wegen des Schiffverkehrs davon abrät. Tatsächlich ist es für alle, die dies einmal ausprobieren möchten, ratsam, sich dem Schwimmverein Donaukanal anzuschließen, der sich regelmäßig montags und donnerstags zum „Stammfisch“ im Alsergarten (Rossauer Lände) oder im Sophiengarten (Erdberger Lände) trifft, in der Gruppe geht es dann donaukanalabwärts ( mehr Infos hier) .