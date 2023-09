Reaktion auf Teuerung: Österreicher kaufen weniger Lebensmittel

Konsumentinnen und Konsumenten sparen vermehrt im Supermarkt. Der Preis ist für viele wichtiger als die Qualität. Es gibt auch einen positiven Effekt: Durch bewussteres Einkaufen könnten die Lebensmittel-Abfälle zurückgehen.

Die Inflationsrate ist in Österreich im August von 7,0 auf 7,4 Prozent gestiegen, wie die am Dienstag präsentierten Zahlen der Statistik Austria zeigen. Zwar ist der Preisdruck auf Lebensmittel mit 9,8 Prozent erstmals seit mehr als einem Jahr wieder unter die Zehn-Prozent-Marke gerutscht, dennoch liegt die Teuerungsrate in den Supermärkten nach wie vor klar über der Gesamtinflation.