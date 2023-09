Vorbild „Alles gurgelt!“: Wien prescht bei Darmkrebs-Vorsorge vor

Die Stuhlproben werden in einem Labor auf okkultes, also verstecktes Blut untersucht.

Die Stuhlproben werden in einem Labor auf okkultes, also verstecktes Blut untersucht. APA/Punz

Stuhlproben sollen zu Hause entnommen und eingeschickt werden. Bei einem positiven Ergebnis folgt unmittelbar darauf eine Darmspiegelung. Vorbild des Programms ist die Initiative „Alles gurgelt!“, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gegenüber der „Presse“ mitteilt.

Rund 4600 Menschen erkranken in Österreich jedes Jahr an Darmkrebs, etwa 2000 von ihnen sterben daran. Das müsste aber nicht so sein. Darmkrebs gehört nämlich zu jenen Krebsarten, die mittels Früherkennung zu mehr als 90 Prozent verhindert werden könnten. Dennoch und trotz nachdrücklicher Forderungen von Gesundheitsexperten wurde bisher kein bundesweites Früherkennungsprogramm etabliert – lediglich Vorarlberg und das Burgenland verfügen über ein einigermaßen funktionierendes Modell.