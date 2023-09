Wien hat das weltbeste Flughafen-Café

Das Café Bieder & Maier am Terminal 3 wurde in Bangkok als bestes Café auf einem Flughafen ausgezeichnet.

Wien gilt ja als Kaffeehauptstadt – das beste Flughafen-Café der Welt steht jedenfalls offenbar in Schwechat: Die österreichische Kaffeemarke Bieder & Maier wurde bei den FAB Awards, einer Preisverleihung für Lebensmittel- und Getränkemarken, in Bangkok mit ihrem Café am Terminal 3 als „Airport Coffee or Tea Offer of the Year“ ausgezeichnet.

Das Café wurde 2022 eröffnet und versteht sich als „Neuinterpretation eines Wiener Kaffeehauses“. Entwickelt wurde es mit den Architekten von The Black Square, verwendet wurden hochwertige Materialien wie dunkles Holz, Messing, Marmor und Samt. Auch die Chinoiserie-Tapete wurde eigens entworfen. Zuvor hatte der Kaffee mit seiner biedermeierlichen Giraffe auf der Packung schon einen Preis für das beste Verpackungsdesign beim ADC Award in New York gewonnen. Die Kaffeemarke konzentriert sich auf die Gastronomie, ist für Privatkunden aber auch online erhältlich. Dahinter steht neben Barista Valentin Siglreithmaier kein Unbekannter: der Werber Rudi Kobza. (tes)