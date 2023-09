China versucht Drahtseilakt zwischen Russland und den USA

Demonstrative Freundschaft mit Moskau, Gespräche mit Washington: Pekings Außenpolitiker geben sich balanciert und bleiben Putin treu.

Es geht also doch: Als sich Chinas Vizepremier Han Zheng und US-Außenminister Anthony Blinken in New York trafen, begegneten die zwei Seiten einander mit freundlichen Gesten und konstruktiver Rhetorik. So sagte der 69-jährige Han, dass man zusätzliche Anstrengungen unternehmen müsse, um „einander auf halbem Weg entgegenzukommen“. Eine passende Gelegenheit dafür dürfte das im November stattfindende Asien-Pazifik-Forum in San Francisco bieten: Laut Medienberichten werden die Staatschefs Joe Biden und Xi Jinping am Rande der Veranstaltung das persönliche Gespräch suchen.