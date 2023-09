Es gibt keine Gleichberechtigung in der Chefetage des Sports

Nur drei Frauen leiten Weltverbände, auch Österreichs Präsidentinnen sind rar. Spaniens neue Teamchefin ist dafür eine krasse Fehlbesetzung.

Frau gegen Mann, dieser Vergleich reicht weit über jeden Sportplatz hinaus. Während manch Österreicher zwar weiterhin die Nase rümpft und Leistungen infrage stellt, etwa im Fußball und ganz besonders auf Weltcup-Skipisten, stellen sich solche Wahrnehmungsprobleme in anderen Ländern längst nicht mehr. Es gibt Gleichberechtigung und Profitum mit „Equal Pay“. Und dennoch, Frauen sind in führenden Positionen, ob bei Vereinen, Verbänden oder in Politik und Wirtschaft, noch immer in der Unterzahl.

Österreich erfüllt en gros das Klischee mit älteren, politisch-konnotierten Funktionären. Als Paradebeispiel dient der Fußballbund ÖFB, in dem keine Frau im Präsidium sitzt. Eine Präsidentin im ÖOC, dem Österreichischen Olympischen Komitee, ist ebenso überfällig und sollte die Wahl trotz des Wirbels um eine Strafanzeige wegen Untreueverdachts am Freitag gelingen, gibt es mit Sonja Spendelhofer (Leichtathletik) und Elisabeth Max-Theurer (Pferdesport) womöglich zwei Vizepräsidentinnen.

Roswitha Stadlober leitet den Skiverband, Brigitte Annerl und Diana Langes-Swarovski stehen den Fußballklubs von Hartberg bzw. WSG Tirol vor. Eloquent trat auch die Norwegerin Lise Klaveness in Erscheinung, die Chefin des „Norges Fotballforbund“ legte sich mit Fifa-Chef Gianni Infantino in der Katar-Frage an. Es gibt weitere, jedoch seltene Beispiele. Wer darob glaubt, dass Österreich rückständig ist, liegt nicht daneben – und irrt dennoch. Es gibt weltweit nur drei Frauen an der Spitze internationaler Sportverbände: Annika Sörenstam (Golf), Petra Sorilng (Tischtennis) und Marisol Casado (Triathlon).

Der Fußballweltverband schwieg auch lange im spanischen Kuss-Skandal um den erst nach Drängen zurückgetretenen Verbandspräsidenten Luis Rubiales. Diese Affäre ist jetzt um ein Kapitel reicher – dank einer der wenigen Teamchefinnen. Bei der WM vertrauten von 32 Teams nur zwölf auf eine Frau (Österreich setzt auf Irene Fuhrmann), und die neu bestellte Montse Tomé sorgte mit der ersten Amtshandlung schon für einen Affront. Sie berief 15 Weltmeisterinnen für die Nations League ein, aber Rubiales-Opfer Jennifer Hermoso nicht. Die Spanierinnen streiken also weiter.

Nicht nur in Österreich sind Unvereinbarkeit und Fingerspitzengefühl Fremdwörter. Warum? Tomé gilt als Rubiales-Vertraute. Und in diesem Punkt, bei Fehlbesetzungen, spielt die Geschlechterfrage keine Rolle.

