Legt die Fed eine Zinspause ein?

Diese Woche stehen drei wichtige Entscheidungen an. Die Fed legt vor und in Japan könnte die Negativzins-Politik beendet werden.

Wien. Nach der EZB ist vor der Fed: Die Währungshüter der Vereinigten Staaten entscheiden heute, Mittwoch, darüber, ob es im Kampf gegen die hohe Inflation einen erneuten Zinsschritt oder eine Zinspause gibt. Die große Frage dabei ist, ob die Federal Reserve den schmalen Grat schafft: kann die übermäßige Inflation bekämpft werden, ohne die US-Wirtschaft in eine Rezession zu führen? Die Zinsspanne liegt derzeit bei 5,25 bis 5,50 Prozent – nach Erhöhungen in zehn aufeinanderfolgenden Sitzungen. Von März 2022 bis Mai 2023 wurde der Leitzins von der Fed in den Sitzungen um jeweils einen Viertel- bis Dreiviertelpunkt angehoben. Damit sollte der stärkste Inflationsanstieg seit Anfang der 1980er-Jahre bekämpft werden. Im Vergleich zu Europa waren die Währungshüter in den USA damit auch erfolgreicher: die Teuerungsrate betrug im August in den USA 3,7 Prozent. Dennoch stiegen die Preise zuletzt stärker, als von Experten erwartet: diese hatten nur mit einem Anstieg auf 3,6 Prozent gerechnet.

Erhöhungen sind möglich