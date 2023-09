„Die EU ist nicht bereit für neue Mitglieder“

Eine deutsch-französische Expertengruppe warnt: Ohne Reform kann die EU keine Erweiterung verkraften. Ihre Vorschläge sind bekannt, erfordern aber politischen Mut.

Muddling through, auf Deutsch Dahinwurschteln: So überstand die EU trotz mangelnder rechtlicher Zuständigkeiten und klarer Verfahren mit Ach und Krach zuerst die Finanzkrise 2007 bis 2009, dann die Migrationskrise 2015 bis 2016, daraufhin die Pandemie und im Anschluss daran die zahlreichen aus dem russischen Überfall auf die Ukraine ersprießenden Probleme. Doch so kann es nicht weitergehen. Sechs Balkanstaaten sowie die Ukraine und Moldau pochen zusehends ungeduldiger an die Türen der Klubs. Aus geopolitischer Räson wird es für die EU immer schwieriger, sie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu vertrösten. Was also tun?

EU-Kommission schrumpfen